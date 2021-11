Elden Ring: domani il primo video gameplay esteso, cosa possiamo aspettarci?

Dopo una lunga attesa e una campagna marketing caratterizzata da anteprime a porte chiuse, immagini su Twitter e qualche dettaglio qua e là arrivato grazie a delle interviste, finalmente domani vedremo in azione Elden Ring in un video gameplay esteso. Cosa possiamo aspettarci?

Per chi si fosse perso la ultime novità, domani pomeriggio From Software mostrerà quindici minuti della sua nuova e attesissima opera su YouTube e Twitch. Parliamo dunque di una presentazione potenzialmente molto corposa, ma ovviamente tutto dipende da come verrà gestita. Potrebbe infatti trattarsi di un'unica lunga sequenza senza tagli e quindi senza omettere eventuali "tempi morti". Oppure un elaborato montaggio di vari spezzoni di gameplay, il che permetterebbe agli sviluppatori di offrire un approfondimento mirato dei vari elementi di Elden Ring, magari sfruttando questa opportunità anche per mostrare build differenti del Senza Luce.

A prescindere da tutto parliamo di una presentazione che indubbiamente è attesa dalla maggior parte dei fan delle opere di From Software, ad eccezione di chi non vuole saperne nulla del gioco fino alla sua uscita, tanto è grande la fiducia riposta in Miyazaki e soci, e che anticipa la closed beta che si svolgerà a metà novembre.

Uno delle immagini di Elden Ring condivise da From Software su Twitter

Non è un segreto che finora From Software e Bandai Namco abbiano centellinato il materiale e le informazioni su Elden Ring. Fondamentalmente per ora abbiamo avuto modo di vedere unicamente un breve trailer di gameplay con qualche scena montata ad arte e le informazioni arrivate con le anteprime dei fortunati che hanno potuto ammirare il gioco, da lontano e a porte chiuse, giusto per rimanere in tema.

A tutto ciò si aggiungono i (pochi) dettagli arrivati sotto forma di stralci di interviste dove abbiamo appreso, ad esempio, che Elden Ring avrà delle torri in "stile Ubisoft", che sarà difficile ma non spietato (ma va'?) e di come Reima, il destriero spettrale del Senza Luce, avrà un ruolo di primo piano sia nell'esplorazione che nei combattimenti. Come non citare poi le immagini e gli artwork pubblicati su Twitter da From Software, praticamente il grosso della campagna promozionale del gioco, solitamente accompagnati da messaggi brevi e talvolta criptici, tra cui quelli che immortalano il Senza Luce e la misteriosa Melina o un imponente guardiano dell'Interregno.

Insomma a ormai pochi mesi dal lancio possiamo affermare tranquillamente che una presentazione più estesa e approfondita era più che necessaria. Ad esempio, vorremo tanto vedere Reima in azione e capire come le dinamiche di combattimento di From Software sono mutate in Elden Ring grazie alla possibilità di combattere a cavallo. Ci piacerebbe anche vedere in maniera approfondita il sistema di combattimento, magari con il Senza Luce all'opera con più tipologie di armi e ovviamente anche le magie. E probabilmente chiediamo troppo, ma non ci dispiacerebbe anche un assaggio dei dungeon, in particolare quelli definiti da Yasuhiro Kitao di From Software come "legacy dungeon", ovvero ambientazioni estese ma caratterizzate da una esplorazione più lineare rispetto all'open world dell'Interregno.

Ci sarebbero poi tanti altri elementi interessanti da esplorare, come il sistema di sviluppo del Senza Luce, il potenziamento dell'equipaggiamento, le meccaniche stealth, le dinamiche del PvP (per quanto non dovrebbero discostarsi troppo dai Dark Souls) e molto altro ancora che difficilmente avrà spazio nel video gameplay di domani, tra grandi aspettative da rispettare, tante domande e forse anche qualche dubbio da parte della community.

E voi invece cosa vi aspettate dalla presentazione di Elden Ring di domani? Quali sono gli aspetti che più vi incuriosiscono o vi preoccupano del gioco e che vi piacerebbe venissero approfonditi da From Software? Fatecelo sapere nei commenti.