Elden Ring: nuova immagine ritrae un guardiano dell'Interregno

Mancano pochi giorni alla closed beta di Elden Ring e per farci salire l'acquolina in bocca, From Software ha pubblicato una nuova immagine dell'opera che inquadra una creatura colossale che a quanto pare fa la guardia a un segreto.

Come di consueto anche questa volta il nuovo scatto di Elden Ring è accompagnato da un messaggio criptico che dovrebbe spiegare il contesto e la natura della creatura: "Si possono trovare cose meravigliose e inquietanti nelle pianure meridionali dell'Interregno. Stai attento, loro custodiscono con zelo i loro segreti."

Elden Ring, la nuova immagine

La creatura mostrata nell'immagine non è del tutto inedita ed è stata già mostrata in passato, come il guerriero licantropo presentato la scorsa settimana. Cosa si cela nella costruzione sul suo dorso e perché trasporta una campana gigante? Tutte domande a cui sarà possibile rispondere solo un volta che avremo il gioco tra le mani.

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La prossima settimana si svolgerà una beta a numero chiuso, ecco i dettagli su data, orari e come partecipare.