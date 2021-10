Ghostrunner meglio su PS5 che su Xbox Series X nell'analisi di Digital Foundry

Ghostrunner è approdato da qualche giorno anche su PS5 e Xbox Series X, ma stando all'analisi effettuata da Digital Foundry la versione del gioco per la console Sony è quella che gira meglio in tutte le modalità.

Come probabilmente avrete letto nella nostra recensione di Ghostrunner, l'action game in prima persona sviluppato da One More Level è in grado di offrire un'esperienza molto coinvolgente, per larga parte fresca e originale, che dà il meglio con un frame rate alto e consistente.

Ebbene, su PlayStation 5 e Xbox Series X il gioco trova appunto queste prerogative, offrendo una grafica quasi sempre a 4K reali nella modalità ray tracing a 60 fps e scendendo a 1296p nella modalità a 120 fps.

Proprio in quest'ultimo ambito la console Microsoft mostra però parecchie incertezze, con cali fino a 90 fps che, pur essendo mitigati dal VRR, risultano piuttosto evidenti.

Meno brillante, per forza di cose, Xbox Series S, che non si spinge oltre i 1440p (fissi e non dinamici, però) a 60 fps e senza ray tracing, ma accusa parecchi problemi di frame pacing.