Marvel: un nuovo gioco da Skydance e Amy Hennig, autrice di Uncharted

Un nuovo gioco Marvel è in arrivo da parte di Skydance, il team di sviluppo fondato da Amy Hennig, autrice di videogiochi che ha al suo attivo una lunga collaborazione con Naughty Dog per la quale ha scritto la sceneggiatura dei primi Uncharted, oltre che altri titoli celebri.

Si tratta di un gioco ancora non ben identificato ma che sarà basato su una proprietà intellettuale Marvel ed è considerato una produzione tripla A, con caratteristiche fortemente narrative e basate su una storia, come spesso accade con i giochi della Hennig, probabilmente un action adventure narrativo.

Marvel e Skydance insieme per un nuovo gioco action adventure narrativo

Sapevamo da tempo che l'autrice stava lavorando a qualcosa di nuovo, in particolare era emerso un action adventure con la sua nuova etichetta Sydance, ma ora si profila un gioco su licenza Marvel.

La comunicazione è ufficiale, come potete vedere sul sito di Skydance: su tratta di un "titolo interattivo completamente nuovo", dunque forse non legato a una serie già trasposta in videogioco in precedenza, che segna la "prima produzione tripla A blockbuster" da parte del team in questione. Evidentemente, è un gioco di grosso calibro su cui il team sta puntando molto.

"Non riesco a immaginare un partner migliore di Marvel per il nostro primo gioco", ha affermato Hennig, "L'universo Marvel sintetizza tutta l'azione, il mistero e i brividi del genere di avventura pulp che adoro e che si presta perfettamente a un'esperienza interattiva".

"È un onore essere in grado di raccontare una storia originale con tutta l'umanità, la complessità e lo humor che rende i personaggi Marvel così duraturi e consente ai nostri giocatori di interpretare questi eroi che amano", ha aggiunto l'autrice di Uncharted e Soul Reaver.

Da parte sua, anche Marvel Games si è dimostrata molto felice di questa collaborazione: "Amy ha stabilito nuovi standard per le avventure narrative in termini videoludici per decenni e siamo felici di collaborare con i team di grande esperienza di New Media presso Skydance", ha riferito Jay Ong, Executive Vice President & Head di Marvel Games, "La loro ambizione e visione nell'innovare l'intrattenimento usando amate IP Marvel si sono dimostrate palesi fin dal nostro primo incontro, non vediamo l'ora di poter svelare qualcosa di più non appena sarà il momento giusto".

Per portare avanti il progetto, Skydance ha messo insieme un team ricco di sviluppatori di talento e grande esperienza, in particolare per quanto riguarda gli action adventure di stampo narrativo, attendiamo di conoscere qualcosa di più dettagliato sul progetto in questione. Ricordiamo che la Hennig era responsabile di Project Ragtag, il gioco di Star Wars presso Visceral che venne cancellato da Electronic Arts.