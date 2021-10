Games with Gold, novembre 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One

I Games with Gold di novembre 2021 sono appena stati annunciati da Microsoft, con quattro nuovi giochi che gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis, senza costi aggiuntivi.



Moving Out (qui la recensione) è un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale! Vuoi fare carriera nel campo dell'arredo? Come "Responsabile riposizionamento mobilia" dovrai portare a termine una serie di traslochi nell'operosa cittadina di Packmore.

Kingdom Two Crowns (la recensione) ci mette invece nei panni di un sovrano che cerca di costruire il proprio regno partendo da zero. Centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo hanno esplorato, reclutato sudditi fedeli e passato le notti a difendersi dalla costante minaccia dei Greed. Ma l'hanno fatto i solitudine e, come tutto in Kingdom, niente è per sempre...

Rocket Knight (la recensione) è il sequel del classico Rocket Knight Adventures per Mega Drive, in cui potremo controllare nuovamente il coraggioso opossum in armatura e jetpack Sparkster per una nuova, emozionante avventura.

LEGO Batman 2: DC Super Heroes (la recensione), infine, è il secondo capitolo delle avventure di Batman in formato mattoncino, che si interfaccia con la linea di giocattoli LEGO DC Super Heroes per creare un interessante crossover che ci vedrà vestire non solo i panni dell'Uomo Pipistrello e di Robin, ma anche quelli di Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde e altri ancora per difendere Gotham City dall'attacco di supercattivi del calibro di Lex Luthor e il Joker.