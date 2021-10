Elden Ring: nuova immagine ritrae un guerriero licantropo

In attesa della beta di Elden Ring di novembre, From Software ha pubblicato una nuova immagine che ritrae un misterioso e minaccioso guerriero licantropo armato di spadone.

L'immagine come al solito è stata condivisa sul profilo Twitter ufficiale di Elden Ring accompagnata da un messaggio: "Un lupo fedele morderà sempre i nemici del suo padrone".

Non è la prima volta che vediamo un guerriero con le fattezze di un lupo in Elden Ring. Infatti la stessa creatura (o un suo simile) è apparsa in una breve sequenza del trailer pubblicato durante l'estate in occasione del Summer Game Fest 2021.

Stando al messaggio che ha accompagnato il tweet potrebbe trattarsi di un guerriero al servizio di uno dei semidei che governano l'Interregno e che sono in possesso dei frammenti dell'Anello Ancestrale, che dovremo ottenere nei panni del Senza Luce. In ogni caso dubitiamo che sia una creatura amichevole.

From Software ormai ci ha abituato alla sua campagna marketing caratterizzata dal rilasciare dettagli con il contagocce e immagini tratte da Elden Ring. Di recente, ad esempio, ha condiviso un artwork con protagonisti il Senza Luce e la misteriosa Melina e un'immagine che ritrae un affascinante paesaggio innevato.

Elden Ring sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022. Il prossimo mese si svolgerà una beta a numero chiuso, di cui sono aperte le registrazioni, ecco i dettagli su date e orari.