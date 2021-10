RiMS Racing, prova gratuita disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox

RiMS Racing è disponibile con una prova gratuita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: un'ottima occasione per sperimentare l'ottima esperienza simulativa su due ruote sviluppata da RaceWard Studio.

Nella nostra recensione di RiMS Racing abbiamo parlato di come questo racer sia in grado di coinvolgere grazie a una buona curva d'apprendimento e a tante opzioni legate alla personalizzazione della moto.

Tutti aspetti che potremo provare con mano grazie alla demo estesa, disponibile su PC fino alle 19.00 del 27 ottobre, senza limiti di tempo, e su console dalle 19.00 del 29 ottobre alle 19.00 del 1 novembre, con un tempo limite di tre ore.

Non è tutto: Nacon e RaceWard Studio hanno annunciato anche il DLC The Bloody Beetroots, che sarà gratuito per tutti i possessori di RiMS Racing dal 29 ottobre al 31 ottobre alle 19.00 (su Steam fino alle 19.00 del 1 novembre).

Questo DLC coincide con l'uscita ufficiale dell'EP RiMS Racing Soundtrack di The Bloody Beetroots, disponibile su tutte le piattaforme. Comprende una livrea esclusiva per la Ducati Panigale V4 R e un equipaggiamento completo per il pilota in collaborazione con Dainese e AGV, nei colori curati da The Bloody Beetroots.