A Quiet Place diventa un gioco horror pubblicato da Saber Interactive

Saber Interactive e iLLOGIKA, assieme a Ep1TOME, hanno annunciato lo sviluppo di A Quiet Place, un'avventura horror single player incentrata sulla narrazione e basata sulla omonima e celebre saga cinematografica di Paramount Pictures. Il lancio del gioco è previsto per il 2022.

Per il momento i dettagli sul gioco di A Quiet Game sono alquanto scarni, con maggiori informazioni in arrivo nei prossimi mesi. Dal comunicato stampa condiviso da Saber Interactive apprendiamo che il videogioco ufficiale avrà una storia originale e un gameplay che "cattura l'avvincente suspense, l'emozione e il dramma per cui la serie è famosa". Il gioco è in sviluppo presso gli studi di iLLOGIKA con la collaborazione di Ep!TOME e sarà pubblicato da Saber Interactive.

"Il videogioco di A Quiet Game permette ai fan di sperimentare la tensione dei film con un livello di immersione che non hanno mai vissuto finora", afferma Herve Sliwa, creative director di iLLOGIKA. "Siamo entusiasti di lavorare con EP!TOME e di unire le forze con Saber Interactive per condividere questa visione unica di speranza e orrore con i giocatori di tutto il mondo in futuro."

A Quiet Place

"Il successo strepitoso dei film di A Quiet Place rende chiaro che il pubblico è affamato per nuove avventure in questo universo e i ragazzi di iLLOGIKA sta creando un'esperienza coinvolgente che sia all'altezza con questo franchise. Siamo orgogliosi di affermare che A Quiet Place è il primo gioco che pubblicheremo da uno studio esterno della crescente etichetta editoriale Saber."

Maggiori dettagli su A Quiet Place verranno svelati entro la fine del 2021. Nel frattempo è già possibile visitare il sito ufficiale, a questo indirizzo.