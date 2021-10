Leggende Pokémon: Arceus, le forme di Hisui di Zorua e Zoroark in un trailer

Leggende Pokémon: Arceus si mostra con un nuovo trailer per presentare le forme di Hisui di Zorua e Zoroark, che nella regione che fa da sfondo al gioco assumono i connotati della tipologia normale/spettro.

Come abbiamo scritto nella nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus, lo scenario di Hisui, che si pone in pratica come una Sinnoh del passato, è pronto a riservarci un bel po' di sorprese nel corso di questa nuova e interessante avventura.

"Grazie al vostro prezioso aiuto, abbiamo scoperto altri due Pokémon di Hisui: Zorua e Zoroark!", si legge nella sinossi del trailer. "Preparatevi a incontrarli in Leggende Pokémon: Arceus!"

Zorua e la sua evoluzione Zoroark sono un Pokémon volpe, ma il loro manto peloso a Hisui si colora di bianco andando dunque a differenziare il mostro rispetto alla sua versione standard, di colore grigio scuro.

Com'è possibile vedere nel filmato, entrambe le forme dispongono di potenti abilità che ci torneranno senz'altro utili in battaglia, a partire dal 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.