Seagate Star Wars Beskar Ingot Drives: gli SSD Seagate ispirati a Star Wars: The Mandalorian

Seagate ha annunciato l'arrivo entro Natale della nuova gamma di storage Star Wars Beskar Ingot, realizzati in collaborazione con Lucasfilm Ltd. e caratterizzati da chassis simili a lingotti del prezioso materiale utilizzato per le armature dei mandaloriani. I modelli previsti per fine 2021, destinati a essere seguiti da altre linee Seagate dedicate a Star Wars, sono tre e includono un velocissimo SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, un SSD interno SATA da 2.5 pollici e un disco meccanico esterno.

Seagate non ha rivelato dettagli sulla velocità o i prezzi del drive interno SATA e del disco meccanico, ma ha snocciolato qualche dato sull'unità SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, con dissipatore in metallo con effetto Beskar, che offrirà velocità da top di gamma, per quanto leggermente inferiori a quelle dei Seagate FireCuda 530, con 7000 MB/s in lettura sequenziale e 6850 MB/s in scrittura sequenziale.

La serie Seagate Star Wars Beskar Ingot include modelli per tutte le esigenze, da una veloce unità SSD PCIe 4.0 a un disco meccanico esterno

Per quanto riguarda i prezzi, l'SSD M.2 arriverà sul mercato nei tagli da 500 GB, con prezzo consigliato 159.99 dollari, e da 1 TB, con prezzo consigliato 259.99 dollari. Lo storage SSD SATA sarà disponibile nei tagli da 1 TB, a 159.99 dollari, e in da 2 TB, a 269.99 dollari. Infine il disco meccanico esterno sarà disponibile nel solo taglio da 2 TB, con un prezzo di 99 dollari.