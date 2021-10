Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, il Team Galassia nel nuovo trailer

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente vedranno la presenza del misterioso Team Galassia, presentato oggi in maniera ufficiale con un trailer.

A pochi giorni dal nuovo spot di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ecco dunque un video che ci introduce i membri di questa squadra malvagia, che si muove nel territorio di Sinnoh e nutre grandi ambizioni.

"La tua avventura nella regione di Sinnoh in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sta per iniziare! Ma fai attenzione! Il temibile Team Galassia non vede l'ora di metterti i bastoni fra le ruote", recita la sinossi del trailer.

Capitanato dal potente Cyrus, il principale villain di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, il Team Galassia non mancherà dunque di ostacolarci nel corso dell'avventura. Saremo capaci di sconfiggerlo?

In attesa di scoprirlo, a partire dal 19 novembre solo su Nintendo Switch, magari date un'occhiata al nostro speciale sul perché amiamo Sinnoh, l'ambientazione di Diamante Lucente e Perla Splendente.