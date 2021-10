Elden Ring: nuova immagine con protagonisti Melina e il Senza Luce

From Software e Bandai Namco hanno pubblicato una nuova immagine di Elden Ring che ritrae un incontro tra la misteriosa Melina e il Senza Luce, il tutto sotto un suggestivo cielo stellato.

Lo scatto è stato condiviso come al solito dall'account Twitter ufficiale di Elden Ring e accompagnato dal messaggio: "Viaggiatore che viene da oltre la Nebbia, io sono Melina. Ti offro un accordo."

Melina, stando alle informazioni attualmente a disposizione, è una misteriosa NPC che si presenterà al Senza Luce, dunque al giocatore, nelle fasi iniziali del gioco proponendogli, per l'appunto, un'alleanza. Sotto certi aspetti un po' ricorda le Guardiane del Fuoco o Shanalotte della serie Dark Souls.

Il Senza Luce e Melina nella nuova immagine di Elden Ring condivisa da From Software

Nell'immagine vediamo il Senza Luce e Melina seduti uno accanto all'altra, davanti a quello che sembra un "falò spirituale" (altra personalissima supposizione), mentre probabilmente stanno stringendo il sopracitato accordo. In lontananza si vedono le mura della fortezza già vista in precedenti immagini e filmati, che sia una delle prime aree da esplorare in Elden Ring?

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere il 25 febbraio 2022, giorno di lancio del nuovo atteso titolo From Software su PS5, Xbox Series X|S, PS5, PS4 e PC. Se ancora non lo avete fatto, qui trovate date, orari e come iscrivervi alla closed beta di Elden Ring che si svolgerà il mese prossimo.