Elden Ring: data e orari della closed beta, aperte le iscrizioni

Bandai Namco e From Software hanno svelato date e orari delle varie fasi della Closed Beta di Elden Ring che si svolgerà questo novembre.

Giusto pochi minuti fa è arrivata la notizia del rinvio della data di uscita di Elden Ring, che sarà disponibile nei negozi con alcune settimane di ritardo rispetto a quanto annunciato in precedenza. In compenso i fan dei titoli From Software potranno ottenere un assaggio del gioco già tra poche settimane, grazie alla closed beta che si svolgerà tra il 12 novembre e il 15 novembre.

Di seguito date e orari di tutte le fasi del Closed Network Test di Elden Ring:

12 novembre: dalle 12:00 alle 15:00

13 novembre: dalle 04:00 alle 07:00

13 novembre: dalle 20:00 alle 23:00

14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

15 novembre: dalle 4:00 alle 7:00

Per poter partecipare alla closed beta di Elden Ring dovrete accedere con un account Bandai Namco al sito ufficiale, che potrete raggiungere a questo indirizzo, e compilare il modulo presente. Si tratta di un operazione abbastanza semplice, in cui dovrete indicare la vostra piattaforma di riferimento (PS4, PS5, Xbox Series X|S o Xbox One) e quali titoli From Software avete giocato in precedenza. Tenete a mente che la registrazione non garantisce l'accesso alla closed beta di Elden Ring e che quindi non tutti i giocatori potrebbero riuscire a partecipare.

Stando a quanto riportato nel sito ufficiale, il "Test di rete chiuso di Elden Ring è un test di verifica utile a completare la versione del gioco che verrà messa in commercio. L'obiettivo di questo test è migliorare la qualità del prodotto finale, e parteciparvi sarà gratuito".