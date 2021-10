Salt and Sacrifice per PC sarà un'esclusiva Epic Games Store, nuovo trailer

Ska Studios e Devoured Studios hanno annunciato che Salt and Sacrifice per PC sarà un'esclusiva Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Il filmato pubblicato oggi permette di ottenere un assaggio delle dinamiche di combattimento, nonché di alcune delle mostruosità che dovremo affrontare durante l'avventura. Inoltre vengono mostrati anche i menu dedicati alla gestione delle statistiche del personaggio e la co-op.

Proprio oggi abbiamo pubblicato un'anteprima del nuovo gioco di Ska Studios, in cui Emanuele Gregori afferma: "Salt and Sacrifice riparte esattamente da dove si era fermato il precedente titolo. Apprendendo pregi e difetti del capostipite sembra che questa nuova opera possa risultare ancor meglio bilanciata, soprattutto nella gestione di un'esplorazione che cinque anni fa aveva lasciato più di qualche dubbio. Troppo presto per dare giudizi, non abbiamo ancora visto nulla dell'eventuale interconessione tra le zone (ammesso che ci sia davvero, considerata la meccanica del portale e delle rune), così come manca qualsiasi riferimento ad abilità da metroidvania come poteva essere l'inversione della gravità in Salt and Sanctuary. Per ora le aspettative restano comunque altissime, consci del lavoro da fare e di una data di uscita che richiederà ancora diversi mesi e tanti contenuti da pulire e rendere al meglio."

Salt and Sacrifice sarà disponibile nel corso del primo trimestre del 2022 per PC, PS5 e PS4 al prezzo di 19,99 dollari. Il gioco sarà localizzato in numerose lingue, tra cui anche l'Italiano.