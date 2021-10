Salt and Sacrifice, il provato della prima zona del gioco

Morire è il sale della vita

Salt and Sacrifice: l'hub centrale è colmo di NPC

Salt and Sacrifice riprende le basi del suo predecessore. Nonostante non si tratti di un sequel diretto, la nuova opera di Ska Studios non si discosta molto dal suo passato, almeno nelle premesse iniziali. Abbiamo, infatti, modo di passare per un editor tramite il quale scegliere una delle tante classi disponibili, così come un certo tipo di specializzazione e di equipaggiamento iniziale. Impossibile ora darvi dettagli su ogni oggetto speciale scelto inizialmente - anche questo in classico stile Dark Souls - ma siamo certi che ognuno di essi riuscirà ad avere qualche risvolto interessante nella lore o nelle meccaniche in gioco.

Dopo aver affrontato un primo devastante boss ed essere morti malissimo come capita nel 99% dei souls degli ultimi quindici anni, ci siamo risvegliati all'interno di una tenda, nei pressi di un piccolo accampamento che sembra fare da hub centrale. Girovagando per l'insediamento abbiamo conosciuto diversi personaggi non giocanti, tutti sufficientemente riluttanti al dialogo o misteriosi, riuscendo però a farci un'idea di come funzionerà a grandi linee la progressione. In città avrete modo di parlare con il fabbro in grado di potenziare e modificare le vostre armi e armature, così come di trovare un altare per il potenziamento di livello e abilità.

Esattamente come in Salt and Sanctuary, spendendo sale e aumentando il proprio livello si guadagneranno punti abilità da assegnare poi su un elaborato sistema che richiama ancora il capostipite e che riprende le proprie basi dalla mai dimenticata sferografia di Final Fantasy X. Alcune di queste abilità saranno poi potenziabili più volte, riuscendo così a sviluppare il proprio alter ego nella direzione che si ritiene più corretta.

Un sistema rodato insomma, che non inventa nulla, ma che rifinisce quanto già di buono applicato da Salt and Sanctuary. Ovviamente è presto per dire se davvero la progressione andrà nella giusta direzione, soprattutto in termini di bilanciamento. Noi abbiamo concluso la nostra porzione di gioco intorno al livello 10, spendendo punti in forza e in vitalità. D'altronde abbiamo scelto un classico cavaliere con spada e scudo per questo test, una classe che chi scrive non gioca quasi mai, ma anche la più semplice per farsi un'idea del sistema di combattimento ravvicinato.