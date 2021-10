NIS America, scopriamo la lineup del publisher per il 2021/2022

Incuriositi dalla loro offerta, abbiamo assistito ad una presentazione digitale della lineup 2021 e 2022 di NIS America . Non possiamo ancora parlarvi di tutto (c'è uno specifico arrivo che, seppur non del tutto ignoto, è ancora sotto embargo), ma abbiamo comunque assistito a una lunga presentazione dei loro arrivi futuri, dunque ecco qui un comodo riassunto.

Shadow Corridor , in arrivo su Switch, è un titolo altrettanto atipico: trattasi di un horror procedurale in prima persona, in cui i pericoli sono quindi sempre imprevedibili. Il look del gioco è a dir poco inquietante, e il gameplay è prevalentemente strutturato attorno alla necessità di recuperare oggetti ed esplorare con furbizia la mappa mentre si cerca di non attirare l'attenzione delle mostruosità che la popolano. È disponibile su PC già da tempo e apprezzato da una nutrita community di appassionati del genere nonostante le sue limitazioni, perciò potrebbe divenire facilmente un piccolo cult su Switch, se il port dovesse risultare ben fatto.

Lo scrittore del gioco è Tadashi Satomi , noto per aver creato lo scenario dei primi Persona (non certo l'ultimo arrivato, insomma) e il sistema di combattimento è un'interessante sperimentazione che permette di eseguire combo di azioni tra i personaggi. Non il gioco più evoluto del circondario dal punto di vista tecnico, certo, ma potrebbe risultare sorprendente.

Prima della fine dell'anno ci sono ancora due titoli che devono essere pubblicati (peraltro a fine ottobre). Il primo è The Caligula Effect 2 , GDR in arrivo il 22 ottobre. Pur facendo parte della serie omonima, non sembra sia così collegato al suo predecessore da non poter rappresentare un buon punto d'entrata per i nuovi fan: la storia e i personaggi sono infatti completamente nuovi. Nei panni del Go Home Club, controllerete degli studenti consapevoli di esser parte di una realtà virtuale e impegnati a comprenderne i segreti per tornare al più presto nel mondo reale.

I giochi del 2022: Labyrinth Legend, Yurukill, The Cruel King and the Great Hero, MONARK

Lineup NIS: Labyrinth Legend

Cominciamo a parlarvi delle uscite del 2022, sempre per Switch, con un altro titolo procedurale di nome Labyrinth Legend. Anche questo gioco è già disponibile per PC e si tratta di un action GDR 2D con dungeon generati casualmente ogni volta, votato ai combattimenti. Trattasi di titolo molto accessibile e indicato anche per chi non bazzica nel genere per via dei molti livelli di difficoltà disponibili. Non è sicuramente però tra i più stratificati e originali in circolazione.

Monark è invece per certi versi il fiore all'occhiello del publisher, un successore spirituale di Shin Megami Tensei con alle spalle alcuni degli scrittori originali della serie. Non ne parleremo però nel dettaglio in questa anteprima di Monark.

Yurukill, poi, è uno shoot em up vecchio stile, scritto dall'autore di Kakegurui (noto manga che gira attorno a delle scommesse "pericolose" in una scuola Giapponese). Difficile al momento fare previsioni sulla sua qualità, tuttavia ci aspettiamo un'esperienza piuttosto hardcore dato che gli sviluppatori sono i G.Rev (già ben allenati nella creazione di questo tipo di prodotti), con tanto di leaderboard per i perfezionisti.

Lineup NIS: The Cruel King and the Great Hero

The Cruel King and the Great Hero è l'ultimo videogioco di questa presentazione e lo abbiamo lasciato in chiusura perché è anche uno dei più interessanti. Esteticamente ha un look davvero familiare, dato che l'autore è lo stesso di The Liar Princess and the Blind Prince. Si tratta dunque di un altro titolo dalle atmosfere fiabesche: un action a scorrimento 2D che può sembrare bambinesco, ma potrebbe tranquillamente nascondere una storia molto più matura e drammatica del previsto dietro alla sua piacevolissima art direction.

Quella presentata non è la lineup più forte mai presentata dai NIS, questo è sicuro, tuttavia alcuni videogiochi interessanti nel mix ci sono e indubbiamente cercheremo di seguire i più allettanti da vicino. È sempre comunque bello constatare come il publisher abbia ormai trovato una sua dimensione, che permette di far scoprire a molti titoli normalmente poco considerati dal nostro mercato.