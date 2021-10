eFootball 2022: il primo aggiornamento è stato rinviato

Konami ha annunciato su Twitter che l'update 0.9.1 di eFootball 2022, previsto per il 28 di ottobre, è stato rinviato. La nuova data di uscita è prevista per i primi giorni di novembre.

Il primo aggiornamento maggiore, di cui al momento non sono stati condivisi i dettagli, dovrebbe risolvere alcune delle gravi magagne che affliggono attualmente l'erede spirituale di PES, con gli utenti che stanno riscontrato problemi con le cutscene, le espressioni facciali, i movimenti dei giocatori e il comportamento del pallone.

Konami ha aggiunto che la data di uscita precisa e i dettagli sui cambiamenti in arrivo con l'Update 0.9.1 di eFootball 2022 verranno svelati nelle prossime settimane.

"Vogliamo informare tutti gli utenti che abbiamo deciso di rinviare la pubblicazione della versione 0.9.1 a inizio novembre. Ci scusiamo sinceramente per il ritardo e il disagio creato. La nostra speranza è che il tempo extra che prenderemo ci permetta di garantire che l'esperienza di gioco sia migliorata per tutti i nostri utenti. Annunceremo la data e i dettagli dei fix non appena questi saranno confermati. Nel frattempo, continueremo a lavorare per migliorare il gioco e non vediamo di lavorare con voi su eFootball 2022", recita il comunicato di Konami.

I problemi che affliggono attualmente eFootball 2022 lo hanno reso il gioco con la valutazione peggiore di sempre su Steam, a dimostrazione di quanto il gioco per il momento abbia disatteso le aspettative dei fan. Oltre a quelli furiosi, ci sono anche dei giocatori che hanno preso i difetti del gioco di calcio di Konami con ironia, facendo diventare le buffe espressioni che assumono i calciatori, inclusi Cristiano Ronaldo e Messi, dei meme su Twitter.