eFootball 2022 attualmente è il gioco con la peggiore valutazione di sempre su Steam

eFootball 2022 è attualmente il gioco con la peggiore valutazione di sempre su Steam, almeno stando al sito Steam250, che stila le sue classifiche tenendo in considerazione il numero di recensioni, il numero di voti e i giudizi espressi dai giocatori.

Il lancio di eFootball 2022 non sta andando bene, almeno non nei giudizi del pubblico, che sembra non aver proprio gradito il gioco e tutti i suoi problemi. Già nei giorni scorsi avevamo riportato dell'enorme quantità di recensioni negative ricevute, ma oggi è arrivata la notizia del poco invidiabile record. Con più di 13.500 recensioni, delle quali solo il 9% positive, il gioco di calcio free-to-play di Konami ha sconfitto tutti i suoi rivali, compresi i terribili Umbrella Corps e Flatout 3: Chaos & Destruction.

Konami ieri si è scusata per lo stato in cui è stato lanciato eFootball 2022, ma va sottolineato che, nonostante i meme, i problemi del titolo non riguardano solo glitch e grafica, ma soprattutto la sostanza, come sottolineato da molte recensioni: menù illeggibili, pochi contenuti e movimenti di palla e dei giocatori terrificanti. Sembra che tutto ciò che rendeva bello PES, di cui eFootball 2022 è l'erede, sia regredito. Speriamo che migliori con il tempo.