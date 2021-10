Offerte Amazon: iClever Tastiera e Mouse Wireless a basso prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare la coppia iClever Tastiera e Mouse Wireless a basso prezzo. Lo sconto segnalato su Amazon è di 12.25€, ovvero il 29%.

Offerta Amazon iClever Tastiera e Mouse Wireless - Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico D... € 41,99 € 29,74 Vedi

L'offerta odierna su iClever Tastiera e Mouse Wireless viene proposta ciclicamente ogni due o tre mesi. Non si tratta dell'offerta più bassa mai apparsa sulla piattaforma (a giugno è stato in vendita a qualche euro in meno), ma si tratta comunque di un buon modo per recuperare mouse e tastiera a un prezzo non esagerato. Si tratta di un device adeguato per chi deve utilizzarlo per un normale lavoro al computer e non vuole avere cavi sulla scrivania.

Per quanto riguarda i dati tecnici, la tastiera iClever include 99 tasti (numerici compresi) e promette una pressione estremamente silenziosa. Tasti e mouse sono in ABS, per un effetto antiscivolo. La batteria ricaricabile offre 90 ore di utilizzo, a fronte di due ore di ricarica. Lo standby è automatico dopo 10 minuti di inutilizzo. Il mouse può essere regolato a 1000/1200/1600 DPI. La tastiera è ultra-sottile, quanto un iPhone.

iClever Tastiera e Mouse Wireless

