Final Fantasy 16 avrà degli alberi delle abilità enormi per gestire la progressione dei personaggi. A dirlo è stato il producer Naoki Yoshida in uno streaming dal TGS 2021 con Hironobu Sakaguchi, il padre della serie Final Fantasy, attualmente capo di Mistwalker, lo studio che ha recentemente lanciato Fantasian.

Secondo Yoshida, gli alberi delle abilità sono stati inclusi per dare al giocatore la possibilità di far progredire i personaggi in un modo che senta unico. Sakaguchi è quindi intervenuto sull'argomento, parlando della sua esperienza con Fantasian, confermando che uno dei momenti migliori dei giochi di ruolo è quando si sbloccano dei nuovi alberi di abilità, perché la personalizzazione, pur entro i confini di personaggi pre-definiti, è uno degli aspetti principali dell'esperienza.

Yoshida ha quindi affermato che gli alberi delle abilità di Final Fantasy 16 si espanderanno in modo simile a quelli di Fantasian, convenendo con Sakaguchi sul fatto che è meglio avere la possibilità di personalizzare anche i personaggi predefiniti.

Alla fine i due si sono scambiati diverse cortesie, con Yoshida che ha affermato di essere stato influenzato dai giochi creati da Sakaguchi e quest'ultimo che ha dichiarato il suo amore per Final Fantasy XIV e la sua capacità di far sentire unici i giocatori anche in presenza di altri, esprimendo la volontà di lavorare a uno scenario del gioco e di disegnare dei nuovi costumi per lo stesso.