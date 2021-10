eFootball 2022: Konami si scusa per i problemi, un aggiornamento già questo mese

Konami ha scritto un messaggio agli utenti per scusarsi dei problemi di eFootball 2022 e per assicurare che è al lavoro per risolverli, promettendo l'arrivo di un aggiornamento già questo mese.

Accolto malissimo su Steam, eFootball 2022 non è stato in effetti protagonista di un lancio memorabile, anzi i volti di Messi e Ronaldo sono già diventati dei meme e molti si chiedono che senso abbia avuto saltare un anno, abbandonare il nome di PES e il collaudato FOX Engine per ottenere questi risultati.

"Dopo il lancio di eFootball 2022 abbiamo ricevuto molti feedback e richieste riguardanti il bilanciamento di gioco, in particolare la velocità dei passaggi e i meccanismi di difesa", ha scritto Konami nel messaggio appena pubblicato su Twitter.

"Abbiamo inoltre ricevuto segnalazioni di problemi che gli utenti hanno riscontrato con le cutscene, le espressioni facciali, i movimenti dei giocatori e il comportamento del pallone."

"Ci scusiamo per questi inconvenienti e vogliamo assicurarvi che stiamo prendendo molto sul serio la situazione, mettendoci al lavoro per risolvere i problemi il più rapidamente possibile."

"Il gioco verrà aggiornato continuamente, la qualità verrà migliorata e nuovi contenuti verranno aggiunti in maniera consistente. Dalla settimana prossima preprareremo un aggiornamento per il mese di ottobre mentre riceviamo ulteriori opinioni dagli utenti."

"Faremo del nostro meglio per accontentare il maggior numero possibile di utenti, che ringraziamo per il loro supporto nei confronti di eFootball 2022."

Se volete, trovate ulteriori dettagli sull'attuale stato del gioco di calcio Konami nel nostro provato di eFootball 2022.