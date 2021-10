Vampire: The Masquerade - Swansong, un trailer per Emem

Naco ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Swansong, titolo in sviluppo presso Big Bad Wolf Studio, per mostrare uno dei personaggi: Emem. Si tratta di una jazzista di 100 anni, molti per gli umani, non moltissimi per una vampira.

Emem fa parte del clan Toreador ed è stata abbracciata da Hilda, l'amore della sua vita. È anche uno dei tre personaggi giocabili le cui storie intrecciate decideranno il destino della Boston virtuale di Vampire: The Masquerade - Swansong.

Per il resto vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo per PC (esclusiva Epic Games Store), PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. L'uscita è prevista per febbraio 2022. Trovate il trailer in testa alla notizia.