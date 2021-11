Far Cry 6: rimossa la missione con Danny Trejo con l'ultimo update

Poche ore fa Ubisoft ha pubblicato un nuovo Update di Far Cry 6, che, tra le altre cose, ha rimosso la missione crossover "Danny e Dani vs Everybody" in cui appariva il famoso attore americano Danny Trejo. La quest era stata aggiunta prematuramente nel gioco e per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di rimuoverla.

Il profilo ufficiale Twitter di Far Cry 6 spiega che la missione incriminata era in realtà ancora "work-in-progress" ed era stata aggiunta al gioco per errore. Probabilmente i giocatori già si erano accorti che la missione non era del tutto completa, dato che le ricompense effettivamente ottenute non coincidevano con quelle riportate dal gioco. Inoltre doveva essere solo la prima di una serie di quest crossover con Trejo.

Nelle note dell'update, che ha introdotto anche nuove sfide, migliorato le performance e aggiunto una nuova operazione speciale, apprendiamo che la missione verrà reintrodotta nuovamente in futuro, questa volta in versione completa ovviamente. Stando alla roadmap ufficiale di Far Cry 6 pubblicata a settembre da Ubisoft le missioni crossover della serie "Danny e Dani vs Everybody" sono previste tra dicembre 2021 e gennaio 2022 come contenuto gratuito.

Nel frattempo Ubisoft sta inviando delle email ai giocatori che non hanno completato Far Cry 6 prendendoli in giro.