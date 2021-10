Far Cry 6 infastidisce per email i giocatori che smettono di giocare

Far Cry 6 ha trovato un sistema davvero particolare per cercare di riportare in gioco coloro che hanno smesso di giocare: li infastidisce tramite email. In realtà non è niente di troppo originale, visto la stessa tecnica è usata dalla maggior parte dei titoli live service per cercare di riportare gli utenti in gioco, ma nel caso di Far Cry 6 spicca per il fatto che stiamo parlando di un titolo premium e che i messaggi inviati puntano sul senso di colpa, seppure in modo simpatico, accusando sostanzialmente il giocatore di aver lasciato in piedi la dittatura e non aver salvato Yara.

Alcuni hanno fatto notare che invece di mandare email del genere, gli sviluppatori potrebbero chiedersi come mai i giocatori abbandonino Far Cry 6, mentre altri trovano semplicemente strano che qualcuno abbia pensato a un sistema simile.

Se vi interessano più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Far Cry 6.

Per il resto vi ricordiamo che Far Cry 6 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Per giocarci potete acquistarlo o farlo tramite l'abbonamento di Ubisoft.