Darkest Dungeon 2 disponibile da oggi in early access su Epic Games Store

Darkest Dungeon 2 per PC da ora è disponibile in Accesso Anticipato su Epic Games Store. Da oggi dunque potrete addentrarvi negli oscuri e folli dungeon del GDR roguelike di Redhook Studios. Riuscirete a uscirne vivi e senza perdere il senno?

Per chi non lo sapesse, in Darkest Dungeon 2 i giocatori devono formare un party assoldando mercenari e guidandoli in dungeon pieni di pericoli, trappole mortali, abomini e, in generale, sorprese poco piacevoli. I combattimenti sono a turni, con gli eroi che hanno a disposizione abilità e statistiche differenti a seconda della classe. Oltre alle classiche dinamiche dei giochi di ruolo, il gioco di Redhook Studios mette in campo dinamiche legate alla salute mentale e fisica dei personaggi. Un eroe, ad esempio, potrebbe perdere il senno per i terrori celati nei dungeon e di conseguenza potrebbe smettere di seguire i vostri comandi o peggio, attaccare i suoi alleati.

Il secondo capitolo promette di riprendere le caratteristiche principali del suo predecessore al tempo stesso migliorando il sistema di combattimento a turni e mettendo in campo nuove meccaniche di interazione tra i personaggi, il tutto con l'inconfondibile stile grafico in 2D dai toni tetri.

Darkest Dungeon 2 è disponibile in esclusiva su Epic Games Store. La versione standard in Accesso Standard è disponibile al prezzo di 23,99 euro, mentre la Soundtrack Edition a 27,99 euro. In alternativa la colonna sonora è acquistabile separatamente al prezzo di 7,99 euro come contenuto aggiuntivo.