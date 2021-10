State of Play, uno dei giochi mostrati sarà Little Devil Inside

Little Devil Inside sarà allo State of Play di domani sera. L'annuncio non è arrivato da qualche gola profonda, ma dall'account Twitter di PlayStation, che ha mostrato anche una brevissima clip del gioco. Trovate tutto nel tweet sottostante.

"Tutti a bordo dello State of Play di domandi, che include un primo sguardo approfondito a Little Devil Inside. Sintonizzatevi alle ore 23:00."

Lo State of Play di domani, 27 ottobre 2021, è stato annunciato qualche giorno fa e sarà dedicato ai titoli di terze parti in uscita su PS4 e PS5. Quindi non aspettiamoci annunci di titoli first party durante l'evento, che probabilmente punterà alla concretezza in vista delle feste natalizie. Durerà circa 20 minuti.

Come già ricordato, il nuovo State of Play si svolgerà alle 23:00, ora italiana. Noi di multiplayer.it lo seguiremo in diretta, commentando tutto ciò che sarà mostrato.