Marvel's Guardians of the Galaxy, un trailer spiega cos'è il gioco

Che cos'è Marvel's Guardians of the Galaxy? Il nuovo trailer pubblicato da Square Enix illustra le caratteristiche del gioco, disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso via cloud.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, ci troviamo di fronte a un action adventure con un focus sulla narrazione in cui, nei panni di Star-Lord, avremo il compito di condurre i Guardiani della Galassia verso la vittoria.

Accompagnati da una colonna sonora composta da oltre trenta brani classici, potremo rivivere le tradizionali dinamiche fra i membri della squadra e prendere delle decisioni che andranno a influenzare gli eventi.

Marvel's Guardians of the Galaxy, il gruppo al completo

"Lavorare fianco a fianco con Marvel Entertainment per dare vita alla nostra versione dei Guardiani della Galassia è stata un'esperienza incredibile per tutto il team di Eidos-Montréal", ha dichiarato David Anfossi, Head of Studio di Eidos-Montréal. "Non vediamo l'ora che i fan giochino a Marvel's Guardians of the Galaxy e facciano vedere all'universo di che pasta sono fatti indossando, per la prima volta in assoluto, i panni e gli stivali-razzo di Star-Lord."

In Marvel's Guardians of the Galaxy interpreterai Star-Lord, autoproclamato leader dei Guardiani della Galassia, e dovrai guidare la tua squadra in combattimento, durante l'esplorazione e nelle conversazioni. Esplorando il cosmo scoprirai nuovi supereroi, nuovi supercattivi e nuovi mondi. Potrai potenziare i Guardiani e provare gli oltre 40 costumi presenti in gioco... e non solo!

"Eravamo certi che il team di Eidos-Montréal sarebbe stata la scelta giusta per creare una versione originale, autentica e divertente dei Guardiani, e infatti così è stato", ha dichiarato Jay Ong, EVP ed Head di Marvel Games. "Speriamo davvero che i fan apprezzino questa versione inedita dei celeberrimi Guardiani della Galassia e si divertano a esplorare il nostro folle universo."