Arcane, la serie Netflix: svelata la colonna sonora, include gli Imagine Dragons

In occasione dell'uscita di Arcane, la serie TV Netflix di League of Legends che debutterà domenica 7 dicembre alle 03:00 italiane, Riot Games ha svelato gli artisti e le musiche della colonna sonora ufficiale, da oggi disponibile per il pre-salvataggio su tutti i servizi di streaming e disponibile integralmente dal 20 novembre.

La colonna sonora di Arcane conterrà 11 brani di vari artisti e generi musicali, tra cui gli Imagine Dragons. I brani usciranno in tre fasi che coincideranno con la messa in onda delle puntate della serie TV di League of Legends. Ecco un elenco dei brani, dei loro autori e della data a partire dalla quale saranno disponibili sulle piattaforme di streaming:

7 novembre

Playground - ft. Bea Miller

Our Love - ft. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye - ft. Ramsey

13 novembre

Dirty Little Animals - ft. Bones UK

Enemy - ft. Imagine Dragons e JID

Guns For Hire - ft. Woodkid

20 novembre

Misfit Toys - ft. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia - ft. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes - ft. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong - ft. Fantastic Negrito

What Could Have Been - Sting ft. Ray Chen

Enemy, il brano di Arcane composto da Imagine Dragons e JID

Enemy è il brano eponimo di Arcane, ed è contenuto nel quinto episodio. Sarà inoltre disponibile una partitura orchestrale di Arcane, che verrà pubblicata da Riot in volumi singoli. Ciascun volume uscirà ogni tre episodi e conterrà dai 10 ai 15 estratti dagli episodi (3-5 brani a episodio).

Vi ricordiamo che Arcane debutterà domenica 7 novembre alle 03:00 ora italiana su Netflix, poco dopo la finale del Campionato Mondiale di League of Legends 2021.