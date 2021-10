Overwatch, possibile cambiare il nickname di Battle.net gratis grazie a McCree

In seguito al cambio di nome di McCree da Overwatch, Activision Blizzard ha deciso di consentire per qualche giorno la modifica gratuita del nickname di Battle.net agli utenti PC. L'iniziativa durerà fino al 5 novembre, quindi sbrigatevi se non vi piace il vostro e avete sempre desiderato cambiarlo, ma senza spendere soldi.

Come saprete, il personaggio di McCree è stato ribattezzato per eliminare i riferimenti allo sviluppatore Jesse Mccree, a cui doveva il nome, coinvolto nella causa dello Stato della California contro Activision Blizzard per le discriminazioni di genere e i maltrattamenti e le molestie sul posto di lavoro.

Sul blog ufficiale del gioco viene proprio spiegato che "Siccome abbiamo cambiato un nome, potreste avere il desiderio di fare lo stesso." Non fa una piega. Se vogliamo si tratta di un buon modo per parare le polemiche nate dopo la scelta di rinominare McCree, non presa benissimo da molti.

Nel frattempo i giudici californiani hanno respinto la richiesta della compagnia di sospendere il processo per conflitto d'interessi.