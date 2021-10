Shadow Warrior 3: data di uscita rinviata, con tanto di trailer dedicato

Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato che la data di uscita di Shadow Warrior 3, inizialmente prevista per il 2021, è stata rinviata ai primi mesi del 2022. Per alleggerire i toni della brutta notizia è stato pubblicato un trailer... dedicato proprio al posticipo del gioco.

L'"Official 2022 Delay Trailer" mostra uno scontro epico tra il protagonista Lo Wang e quello che sembra essere un orco. Il combattimento sul più bello viene interrotto dal commento degli sviluppatori che confermano il rinvio del gioco al 2022. Il tempo extra servirà a Flying Wild Hog per raggiungere il livello qualitativo prefissato dagli autori.

In Shadow Warrior 3, "lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza.", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Shadow Warrior 3 dunque sarà disponibile nei primi mesi del 2022 su PC, PS4 e Xbox One. Se volete vedere in azione il gioco, ecco un video gameplay.