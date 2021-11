Esclusive PlayStation su PC, date di uscita di giochi da un altro leak di GeForce Now

Un nuovo leak di Nvidia GeForce Now, o forse lo stesso di prima ma con alcune aggiunte e modifiche, riporta ancora una volta un lungo elenco di giochi in arrivo su PC all'interno del servizio di gioco in cloud gaming da parte di Nvidia, tra i quali figurano diverse esclusive PlayStation su PC e date di uscita possibili per numerosi giochi attesi anche da parte di Xbox Game Studios.

Si tratta, in sostanza, di una parte 2 del medesimo leak che era emerso tempo fa e che riportava God of War su PC e tante esclusive PS4 e PS5 in arrivo su PC. La lista, in seguito, era stata dichiarata "ipotetica" dalla stessa Nvidia ma poco dopo God of War è stato effettivamente confermato su PC da Sony, cosa che dimostra come almeno la presenza di vari titoli fosse verosimile.

Anche in questo caso l'elenco ha molti elementi di fantasia piuttosto evidenti, ma a questo punto è difficile escludere a priori che sia del tutto inventata, per quanto riguarda i giochi più verosimili. Ad esempio, alcune date di uscita di giochi Xbox Game Studios e Square Enix potrebbero essere quantomeno indicative dei periodi previsti, sebbene non si possano prendere proprio per ufficiali.

Allo stesso modo, la presenza di varie esclusive Sony PlayStation su PC a questo punto può essere considerata realistica. Vediamo dunque quali sono i titoli presenti nell'elenco Nvidia GeForce NOW in arrivo su PC e le presunte date di uscita secondo questo leak.

PlayStation