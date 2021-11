Overwatch 2 rinviato, ma sarà comunque utilizzato per l'Overwatch League 2

Blizzard ieri ha annunciato che le data di uscita di Overwatch 2 è stata rinviata. Tuttavia a quanto pare lo stato dei lavori non è poi così arretrato, dato che il gioco verrà comunque utilizzato per la prossima stagione della Overwatch League.

Come riportato nella giornata di ieri, le date di uscita di Diablo 4 e Overwatch 2, che in ogni caso ancora non erano state annunciate al pubblico, sono state rinviate. Una vera doccia fredda per i fan dello sparatutto, dato che attendono con impazienza il sequel, specie considerando che il predecessore sta ricevendo davvero pochissimi nuovi contenuti.

Tuttavia, come riporta il giornalista Stephen Totilo su Twitter, i PR di Blizzard hanno confermato che una versione preliminare di Overwatch 2 verrà comunque utilizzata nella prossima stagione della Overwatch League, che dovrebbe iniziare ad aprile 2022. Si tratta di una novità importante per la competizione, dato che Overwatch 2 apporterà drastici cambiamenti alla formula del PvP. Come sappiamo infatti i match non saranno più 6v6, ma 5v5 e con un solo tank e di conseguenza tutta una serie di modifiche al bilanciamento e rework degli eroi.

Insomma, questo significa che potremo ingannare l'attesa vedendo Overwatch 2 in azione, o quantomeno una build non definitiva, giocato da dei professionisti. Per alcuni sarà una magra consolazione, ma sicuramente è meglio di niente.

Rimanendo in casa Blizzard, ieri Jen Oneal ha annunciato che lascerà la guida della compagnia, dopo pochi mesi dal suo ingresso.