Blizzard: Jen Oneal lascia la guida della compagnia dopo pochi mesi dal suo ingresso

Continuano gli avvicendamenti in Blizzard con l'annuncio dell'abbandono anche di Jen Oneal, che era stata posta al vertice con il ruolo di leader della compagnia insieme a Mike Ybarra solo lo scorso agosto: la Oneal abbandonerà il suo ruolo e la compagnia in toto alla fine del 2021.

Proprio dopo l'uscita di scena di J. Allen Brack, in mezzo al caos generato in Activision Blizzard dopo la famosa causa per molestie e discriminazione che ha sconvolto la compagnia, aveva portato al cambio al vertice con il posizionamento di Mike Ybarra e Jen Oneal come co-leader della software house.

Nel recente meeting finanziario di Activision Blizzard è stato però annunciato l'abbandono della Oneal che avverrà alla fine del 2021, ovvero circa 4 mesi dopo il suo insediamento.

Jen Oneal, recentemente nominata co-leader di Blizzard, lascia la compagnia

"Non sto facendo questo perché non ho speranze per Blizzard", ha riferito Oneal, "Al contrario, sono ispirata dalla passione che tutti hanno qui, nel lavorare verso cambiamenti significativi e duraturi con tutto il loro cuore", ha affermato Oneal in una lettera, confermando le sue intenzioni.

"Questa energia mi ha ispirato a lasciare il ruolo ed esplorare la possibilità di fare qualcosa di più per intersecare i giochi e la diversità, e possibilmente avere un impatto più ampio sull'industria che possa andare anche a beneficio di Blizzard. Sebbene non abbia ancora chiaro in quale forma potrò fare questo, sono felice di imbarcarmi in un nuovo viaggio per scoprirlo".

Oneal era stata in precedenza vice President dello sviluppo presso Vicarious Visions, studio che è stato recentemente assorbito in maniera totale da Activision proprio qualche mese fa. È anche membro di Women in Games International, un'organizzazione nonprofit che lavora per incrementare la diversità e il trattamento equo dal punto di vista economico all'interno dell'industria videoludica.

"Voglio dire alla community di Blizzard di credere fortemente in Mike e nel resto della leadership di Blizzard sia per quanto riguarda la cultura della compagnia sia per quanto riguarda i loro giochi", ha affermato Oneal, "I giorni migliori di Blizzard stanno arrivando, io credo veramente in questo. Spero anche che questa lettera vi porti a pensare a quello che potete fare tutti per far sentire gli altri benvenuti e a proprio agio - a prescindere dal sesso, dalla razza o dall'identità - liberi di essere sé stessi".

Indubbiamente anche questo si aggiunge ai vari problemi interni di Activision Blizzard, che hanno portato tra l'altro anche al rinvio di Diablo 4 e Overwatch 2, come scoperto proprio in queste ore. Di recente, il CEO Bobby Kotick si è tagliato lo stipendio del 99% come gesto dimostrativo a supporto della compagnia. Mike Ybarra resta praticamente la guida unica di Blizzard, per il momento.