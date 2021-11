The Binding of Isaac: Repentance ha una data di uscita su console, in USA

The Binding of Isaac: Repentance ha finalmente una data di uscita per quanto riguarda le versioni console, ma al momento dedicata al mercato USA, in attesa di conoscere quella prevista per l'Europa che dovrebbe essere svelata nelle prossime settimane.

Il nuovo capitolo nel celebre roguelike dungeon crawler arriverà dunque il 4 novembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in Nord America, mentre la data di uscita in Europa verrà riferita nelle "prossime settimane", secondo quanto affermato dal publisher Nicalis.

The Binding of Isaac: Repentance verrà dunque lanciato in digitale il 4 novembre in USA su console, con un'uscita su formato fisico prevista nel 2022, acquistabile solo attraverso lo Store Nicalis ufficiale.

Da notare che le versioni PS4 e Nintendo Switch saranno aggiornamenti scaricabili a pagamento dell'edizione originale, mentre su PS5 e Xbox Series X|S si tratterà del pacchetto completo contenente The Binding of Isaac: Rebirth, The Binding of Isaac: Afterbirth e The Binding of Isaac: Afterbirth+.

Il gioco è uscito su PC lo scorso marzo e confermato poi anche su console. Nelle caratteristiche citate dal publisher e dall'autore Edmund McMillen, The Binding of Isaac: Repentance aggiunge un capitolo "finale" e una serie di nuove quest e contenuti aggiuntivi che arricchiscono e completano la storia originale.

Tra le caratteristiche troviamo dunque "un percorso alternativo completo con nuovi capitoli, un nuovo boss finale e una nuova conclusione della storia", poi la modalità multiplayer cooperativa fino a 4 giocatori, un gran numero di modifiche effettuate dal bilanciamento, più di 130 nuovi oggetti, due nuovi personaggi giocabili, più di 100 nuovi nemici e 25 nuovi boss e tante altre novità.