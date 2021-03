The Binding of Isaac: Repentance disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

The Binding of Isaac: Repentance è disponibile a partire da oggi su PC via Steam ed Epic Games Store, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione.

Annunciato al PAX West nel 2018, The Binding of Isaac: Repentance è un ricco DLC che aggiunge all'esperienza di The Binding of Isaac un gran numero di contenuti inediti.

"The Binding of Isaac: Repentancce porta la serie di Isaac verso nuove vette per il genere roguelike dungeon adventure, quando il protagonista scende ancora più in profondità nel sottosuolo per affrontare alcune delle sfide più impegnative di sempre", si legge nella sinossi ufficiale.

"La nuova missione porterà Isaac a scoprire posti in cui non è mai stato prima, pieni di orribili nuovi nemici e boss, combinazioni di armi mai utilizzate in precedenza e oggetti inediti."

Il pacchetto promette addirittura migliaia di ore di gameplay extra grazie a centinaia di novità e a un percorso alternativo rispetto a quello che conoscevamo, nuovi personaggi giocabili e tante sorprese.