Disco Elysium: The Final Cut, trailer di lancio ufficiale per PS4, PlayStation 5, PC e Stadia

ZA/UM ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Disco Elysium: The Final Cut la versione riveduta e corretta del suo eccezionale gioco di ruolo. A partire da oggi, infatti, Disco Elysium: The Final Cut è disponibile per PS4, PlayStation 5, PC e Google Stadia.

A tutti coloro che non conoscessero il gioco consigliamo di leggere la nostra recensione di Disco Elysium, in attesa di provare a dovere questa The Final Cut su console.

Disco Elysium è, senza troppi giri di parole, uno dei migliori giochi di ruolo usciti negli ultimi anni. Un concentrato di idee e stile, da leggere e giocare tutto di un fiato. La versione Final Cut include una nuova quest sulla visione politica dei protagonisti, oltre che il doppiaggio in inglese di tutti i testi.

Sfortunatamente, invece, non c'è ancora traccia dell'italiano. Il gioco, inoltre, è stato adattato per essere adatto ad essere giocato con il pad, in modo da poter essere fruito senza problemi anche da tutti i possessori di PlayStation 4, PS5 e Google Stadia. Disco Elysium: The Final Cut arriverà anche su Nintendo Switch e Xbox One e Xbox Series X|S, ma solo tra qualche mese.

Inoltre lo sviluppatore di ZA/UM ha assicurato che ci sono ancora molte storie da raccontare nel mondo di Disco Elysium. Siamo, quindi, tutti in attesa di novità in merito.

Lo comprerete?