Halo Infinite, nuovo video gameplay sulla modalità Oddball multiplayer

Halo Infinite si mostra in un nuovo video gameplay, in questo caso con 5 minuti di gioco tratti dalla modalità multiplayer Oddball sulla mappa Streets che è stata svelata proprio ieri grazie a un altro di questi video in esclusiva su IGN.

Ieri abbiamo dunque visto una prima introduzione alla mappa multiplayer Streets, oggi la vediamo in azione applicata alla modalità Oddball, che è una sorta di variante del multiplayer a squadre di Halo già presente nei capitoli precedenti della serie e perfezionata ulteriormente anche in Halo 5: Guardians, ovviamente riproposta all'interno di Halo Infinite.

L'obiettivo della partita, in Oddball, è localizzare i teschi o il teschio sulla mappa e mantenerne il possesso per la maggiore quantità di tempo possibile, difendendosi dagli attacchi dei nemici oppure assaltandoli per ottenere il controllo dell'oggetto.

Ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite, compresa la modalità Oddball, dunque, sarà gratuito come free-to-play. Ieri abbiamo visto anche un trailer live action che racconta un retroscena della storia con il video "Unspoken", facente parte della campagna promozione ufficiale per il nuovo gioco.