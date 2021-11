Halo Infinite: Unspoken, trailer live action racconta un retroscena della storia

Halo Infinite comincia a presentarsi con dei veri e propri trailer promozionali, in questo caso con un interessante video chiamato Unspoken e girato in live action, ovvero dal vivo e con attori in carne e ossa, che spiega alcuni retroscena dell'intera storia di Halo e di Master Chief.

In questo caso si tratta di un video particolarmente toccante, che racconta la storia mai narrata prima di due marine dell'UNSC e del loro sacrificio che si è rivelato fondamentale per arrivare alla creazione di Master Chief e delle sue capacità in combattimento.

Nel trailer, un soldato racconta quello che gli è accaduto: assegnato alla protezione di una nave in fuga dalla distruzione di Harvest, si è ritrovato a combattere insieme al suo commilitone contro l'assalto dei nemici, perdendo uno la possibilità di parlare e l'altro la vita.

La loro battaglia è però risultata vitale per il destino dell'intera UNSC: ha infatti consentito di ottenere e proteggere la tecnologia aliena alla base degli scudi che risulteranno poi fondamentali per la costruzione dell'armatura Mjolnir degli Spartan e di Master Chief. Il video rientra nella serie "UNSC Archives", cosa che fa pensare al probabile arrivo di diversi altri trailer di preparazione al lancio di Halo Infinite che spiegheranno diversi retroscena nella storia della guerra tra umani e Covenant.

Di recente, abbiamo visto il trailer della campagna di Halo Infinite e anche un video sulla nuova mappa "Streets" del multiplayer, ricordiamo che il gioco è atteso per l'8 dicembre 2021 su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.