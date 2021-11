Halo Infinite: svelata la mappa "Streets" del multiplayer in video

Halo Infinite si svela in un altro frammento del proprio sostanzioso comparto multiplayer con una nuova mappa mostrata in esclusiva a IGN, che ha pubblicato un video in proposito: si tratta di "Streets", una mappa di tipo Arena studiata per gli scontri multiplayer con caratteristiche miste.

Streets è una mappa arena piuttosto piccola rispetto ad altre, caratterizzata da una forma asimmetrica e ambientata a New Mombasa, di notte. Anche sul fronte dello stile e delle atmosfere risulta dunque piuttosto diversa dalle altre mappe che si sono viste finora per il multiplayer di Halo Infinite e ricorda abbastanza da vicino Halo 3: ODST su questo fronte.

Come riferito da Ryan McCaffrey, che ha avuto modo di provare la mappa, questa è caratterizzata da tanti piccoli tocchi particolari come pubblicità, negozi, vicoli e anche delle macchine arcade vicino alle quali è possibile sentire una versione stilizzata dal tema classico di Halo, in stile MIDI.

Vista la sua conformazione, che predilige gli spazi più ristretti, in Streets gli scontri avvengono a piedi e spesso a corto raggio, con spostamenti rapidi tra le diverse parti della mappa, inoltre essendo asimmetrica è meno propensa a modalità tipo Cattura la bandiera, ovviamente.

Durante l'incontro con gli sviluppatori, 343 Industries ha anche riferito che ci sono almeno altre due mappe per la modalità Big Team Battle che non sono ancora state mostrate, ovvero Deadlock e High Power: la prima sembra essere caratterizzata da uno scenario dai toni "drammatici", dotata di un'atmosfera molto particolare.

High Power è invece stata pensata inizialmente come una prova generale per il Big Team Battle, secondo quanto riferito da Tom French di 343 Industries a IGN, ma poi è stata modificata progressivamente fino a farla rientrare tra i contenuti del multiplayer effettivo di Halo Infinite.

Nel frattempo, proprio in queste ore è emerso un possibile bundle con accesso anticipato e 4 DLC in arrivo, in base a delle rilevazioni fatte su Xbox Store, dopo aver visto il trailer della Campagna.