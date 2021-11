Forza Horizon 5: The Getaway Driver, un trailer live action ci prepara al lancio

Forza Horizon 5 torna a mostrarsi, questa volta in maniera molto particolare attraverso uno spettacolare trailer live action, ovvero girato dal vivo con attori in carne e ossa, intitolato The Getaway Driver e che ci prepara al lancio del gioco, ormai distante poco più di una settimana.

Il video ci trasporta nella piena atmosfera del Messico, dove quello che sembra essere un semplice autista si rivela essere un "Getaway Driver", come si definisce egli stesso, ovvero una sorta di artista della fuga e delle corse forsennate su ogni tipologia di tracciato, come viene mostrato nei tre minuti di filmato riportati qui sopra.

Partendo da un contesto cittadino, il nostro folle pilota, incitato da quello che sembra essere una sorta di alter ego seduto al posto del passeggero, affronta poi corse ruota a ruota in un deserto, passando poi per la giungla e arrivando fino alle rovine precolombiane per poi tornare in un ambiente urbano.

La particolarità del video è che mischia scene girate dal vivo, ovvero riprese reali delle zone in cui si svolge l'azione, con parti di grafica del gioco, rendendo difficile discernere tra una cosa e l'altra come ulteriore conferma della qualità grafica raggiunta da Playground Games per il nuovo capitolo della serie.

Abbiamo visto come Forza Horizon 5 faccia parte dei primi giochi annunciati su Xbox Game Pass a novembre 2021, con data di uscita fissata per il 9 novembre 2021: di recente è stata pubblicata anche la lista delle auto Premio Fedeltà, ovvero un'iniziativa che consente ai giocatori di sbloccare alcune auto particolari giocando agli altri capitoli della serie.