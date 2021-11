Xbox Game Pass novembre 2021: primi giochi annunciati con Forza Horizon 5 e GTA

Xbox Game Pass incrementa il catalogo a novembre 2021 con una prima ondata di giochi annunciati proprio in questi minuti e di sicuro rilievo, tra i quali i già noti Forza Horizon 5 e GTA: San Andreas Definitive Edition ma non solo, vediamo dunque l'elenco.

I titoli maggiori della nuova mandata sono probabilmente già noti da tempo, tra novità first party Microsoft e dunque direttamente in arrivo su Game Pass e giochi annunciati già nei mesi scorsi.

Xbox Game Pass, novembre 2021: i primi giochi annunciati in catalogo

Parliamo di Forza Horizon 5 che arriverà il 9 novembre, GTA San Andreas Definitive Edition tratto dalla nuova GTA The Trilogy: Definitive Edition in arrivo l'11 novembre e Minecraft in versione Bedrock e Java in arrivo sul Game Pass per PC domani, 2 novembre 2021.

A questi titoli si aggiungono alcune sorprese davvero molto gradite come It Takes Two e One Step From Eden, mentre un altro arrivo annunciato da tempo è quello di Football Manager 2022, previsto in versione PC e Xbox nel corso del mese.

Vediamo dunque l'elenco ufficiale: