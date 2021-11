Halo Infinite: un bundle con accesso anticipato e 4 DLC in arrivo?

Halo Infinite potrebbe avere una sorta di bundle con accesso anticipato e almeno 4 DLC già previsti in arrivo dopo l'uscita, almeno in base ad alcuni strani movimenti registrati su Xbox Store e riportati da alcuni dataminer che tengono d'occhio il digital delivery Microsoft.

In particolare, a riportare di queste possibili novità è l'account Twitter Aggiornamenti Lumia, che si occupa regolarmente di riportare queste variazioni rilevate nel catalogo di Microsoft e Xbox Store, solitamente riuscendo ad anticipare con una certa precisione le uscite. In questo caso, però, non è chiaro di cosa possa trattarsi, anche perché alcuni titoli e prodotti che emergono da questi datamining possono avere a che fare con build differenti o aggiornamenti che non riguardano precisamente il lancio di prodotti sul mercato.



Il primo è un misterioso Early Access Digital Bundle, che dal nome sembrerebbe indicare la possibilità di accedere in anticipo a Halo Infinite rispetto alla sua uscita fissata per l'8 dicembre 2021. È una soluzione poco utilizzata da Microsoft, che solitamente non attua strategie del genere, anche perché ogni gioco di Xbox Game Studios è previsto uscire al day one direttamente su Xbox Game Pass, così come anche Halo Infinite, ma è stata adottata in precedenza da alcuni titoli come Forza Horizon 4, per esempio.

C'è quantomeno uno screenshot per quanto riguarda questo, mentre per la possibile presenza dei DLC ci dobbiamo solo affidare a un laconico tweet dell'account in questione, che ha prima riferito il fatto che Halo Infinite ha ottenuto "tre nuovi DLC nel corso delle ultime ore", corretto poi con un aggiornamento che riferisce solamente "4", a indicare che sono stati rilevati quel numero di presunti DLC.



Tuttavia, prendiamo il tutto come semplici voci di corridoio da verificare, perché potrebbe trattarsi di altro. Di recente, abbiamo visto il trailer della campagna che ha svelato il single player di Halo Infinite (con la modalità cooperativa in arrivo dopo il lancio) e nuove immagini della campagna e render dei nemici in gioco.