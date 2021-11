Classifica italiana: FIFA 22 primo, House of Ashes è l'unica novità

Tramite IIDEA possiamo vedere i dati di vendita del mercato italiano in ambito videoludico. Le informazioni sono relative alle vendite fisiche e digitali per il periodo 18 - 24 ottobre 2021. La classifica ci svela che FIFA 22 è ancora primo; House of Ashes è l'unica novità di tale settimana.

Prima di tutto, vediamo i dati completi della classifica aggregata, che unisce le vendite PC e quelle console:

FIFA 22 - PS4 FIFA 22 - PS5 GTA 5 - PS4 FIFA 22 - Switch FIFA 22 - Xbox One Animal Crossing New Horizons - Switch (dati solo fisici) The Dark Pictures Anthology House of Ashes - PS4 The Dark Pictures Anthology House of Ashes - PS5 Far Cry 6 - PS4 Minecraft: Nintendo Switch Edition - Switch

La classifica console, come sempre, è identica a quella aggregata, quindi evitiamo di riportarla. Come potete vedere, non vi sono grandi novità in questa classifica. Rispetto alla precedente settimana, GTA 5 ha guadagnato una posizione, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles e Metroid Dread sono scomparsi dalla Top 10. Far Cry 6 ha perso tre posizioni in versione PS4 e la versione PS5 è uscita dalla classifica. Come detto, l'unica novità è The Dark Pictures Anthology House of Ashes, che riesce a entrare in Top 10 solo con le versioni PlayStation.

FIFA 22 continua a essere primo

Vediamo invece ora la classifica PC:



FIFA 22 GTA 5 The Dark Pictures Anthology House of Ashes Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Resident Evil 4 Ultimate HD Edition A Plague Tale Innocence Resident Evil 2 Back 4 Blood Vampyr Resident Evil Village

La classifica PC mostra il successo di titoli recenti. Rispetto alla precedente settimana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ha perso tre posizioni, mentre Back 4 Blood è passato dal secondo all'ottavo posto. FIFA 22 ha colto l'occasione per riguadagnare terreno anche su PC. Ritornano inoltre alcuni capitoli di Resident Evil.

Ecco la classifica italiana della settimana precedente. Infine, sappiamo che Switch ha venduto più di PS5 e Xbox a ottobre 2021 in UK.