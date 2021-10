Classifica italiana: FIFA 22 non cede, solo su PC ci sono sorprese

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere i dati di vendita dei giochi (fisici e scatolati) in Italia. Abbiamo accesso alle classifiche italiane divise per console e PC, con anche poi una classifica aggregata. Tramite queste Top 10 vediamo che FIFA 22 è ancora primo; solo su PC vi sono alcune sorprese.

Prima di tutto vediamo i dati di vendita della Top 10 aggregata per il periodo 11/10 - 17/10:



FIFA 22 - PS4 FIFA 22 - PS5 FIFA 22 - Switch GTA 5 - PS4 FIFA 22 - Xbox One Far Cry 6 - PS4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles - PS4 Far Cry 6 - PS5 Metroid Dread - Switch (solo dati fisici, non sono inclusi i dati digitali) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles - PS5

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Come sempre, la classifica italiana aggregata è identica alla classifica solo console. Nel nostro mercato i giochi PC non vendono a sufficienza per arrivare in una Top 10 complessiva. Come potete vedere, FIFA 22 ottiene le prime tre posizioni, con la sola versione Xbox One scalzata da GTA 5 in versione PS4. I giochi della classifica sono quelli classici, con la sola inclusione di Demon Slayer, che però non va oltre un settimo e decimo posto.

Vediamo invece la classifica italiana PC:



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Back 4 Blood FIFA 22 Assassin's Creed Unity GTA 5 Assassin's Creed Odyssey Sid Meier's Civilization VI Assassin's Creed II Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Brotherhood

Come potete vedere, su PC ha dominato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Il gioco, basato sul famoso anime, è alquanto apprezzato dalla community italiana su computer, a tal punto da battere anche Back 4 Blood che, a livello mondiale, continua a essere primo su Steam. Sorprende inoltre la presenza di vari capitoli di Assassin's Creed, tra i quali figurano anche vecchi titoli come il secondo capitolo e il suo seguito diretto Brotherhood.

Parlando invece della classifica UK: FIFA 22 continua a dominare in una Top 10 che non sorprende.