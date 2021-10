Xbox Series X|S: una grossa esclusiva third party arriverà su Xbox Game Pass?

Xbox Series X|S potrebbero poter contare su una nuova grossa esclusiva third party secondo la nota insider Mille A, che tuttavia non va oltre con le informazioni rimanendo completamente sul vago ma facendo capire che questo grosso gioco dovrebbe arrivare direttamente su Xbox Game Pass.

Si parla anche in questo caso di una voce di corridoio, proveniente da un altro "noto insider", formula che sappiamo essere molto apprezzata, dunque avete ben presente cosa aspettarvi: sono sostanzialmente chiacchiere senza alcuna base confermata, ma possiamo comunque intavolare una discussione su quale potrebbe essere il titolo in questione.



Millie A è recentemente salita alle luci della ribalta per aver anticipato correttamente l'annuncio di Marvel's Wolverine prima dello scorso PlayStation Showcase, oltre ad aver azzeccato la data e qualche altro dettaglio di quest'ultimo, dunque è considerata una fonte da tenere in considerazione, ma ovviamente non c'è alcuna prova che abbia dei collegamenti effettivi con persone all'interno dell'industria.

In ogni caso, l'insider si è detta sicura di questa presunta esclusiva per Xbox: "Alcune persone mi hanno riferito che Xbox si è assicurata una qualche forma di esclusiva su un GROSSO gioco third party", ha scritto, "Non solo per quanto riguarda il lancio su Game Pass". A questo ha aggiunto che "I termini incantato ed estasiato sono stati utilizzati nella descrizione dell'accordo tra le parti coinvolte", cosa che vuole dire ben poco visto che sono parole che si usano solitamente quando si parla di un qualche accordo tra parti.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione. La medesima fonte nei giorni scorsi aveva anche svelato i presunti retroscena degli eventi Sony State of Play.