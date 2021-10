Classifica UK: FIFA 22 continua a dominare in una Top 10 che non sorprende

Come ogni settimana, GfK ci condivide i dati di vendita del mercato fisico UK. La classifica ci permette di vedere che FIFA 22 è ancora in prima posizione, in un Top 10 che non sorprende per nulla. Vediamo i dati.

Ecco la classifica UK per la settimana conclusasi il 23 ottobre:

FIFA 22 Far Cry 6 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Minecraft (Switch) The Dark Picture Anthology: House of Ashes Metroid Dread Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales GTA 5

The Dark Pictures: House of Ashes

Come potete vedere, l'unico gioco nuovo presente in classifica è The Dark Picture Anthology: House of Ashes, di cui potete leggere la nostra recensione qui. Per il resto, si tratta dei soliti giochi della settimana scorsa, che si scambiando di posizione. FIFA 22 è rimasto primo, mentre Far Cry 6 ha mantenuto la seconda posizione.

Notiamo anche che fuori classifica è presente La mia amica Peppa Pig, che ha ottenuto la 26° posizione, con tre quarti delle vendite in formato fisico su Nintendo Switch. Come sempre, i giochi Nintendo Switch sono ospiti fissi della classifica, con ben quattro esclusive, alle quali si somma la versione Switch di Minecraft.

Spostandoci verso il mondo hardware, Nintendo Switch Pro "non serve realmente", secondo il lead designer di World War Z.