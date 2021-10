GTA: The Trilogy, la Definitive Edition di San Andreas a confronto con l'originale

GTA: The Trilogy includerà tre episodi classici della serie Rockstar Games, fra cui San Andreas. Ebbene, lo youtuber Real KeV3n ha realizzato un interessante confronto fra la Definitive Edition del gioco e l'originale pubblicato nel 2004.

Alcuni giorni fa abbiamo ragionato su come Rockstar voglia rivoluzionare il concetto di remaster con GTA: The Trilogy Definitive Edition, e il video illustra in maniera piuttosto chiara questo concetto, mettendo uno di fianco all'altro le nuove immagini e le stesse scene ricreate nella prima versione di GTA: San Andreas.

Molto probabilmente i modelli poligonali sono rimasti gli stessi dell'originale, ma gli sviluppatori hanno fatto un gran lavoro sulle texture, gli shader e il sistema di illuminazione, donando al gioco uno stile davvero interessante, per molti versi cartoonesco.

C'è insomma grande curiosità attorno a questa raccolta rimasterizzata, anche per verificare eventuali tagli in nome del politicamente corretto ma non solo. L'appuntamento è fissato all'11 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.