Sonic: il nuovo gioco del 2022 al centro di nuovi leak, ricorda Zelda Breath of the Wild

Sonic the Hedgehog è pronto a tornare nel 2022 con un nuovo capitolo che, secondo i rumor, si chiamerà Sonic Rangers. Ora, tramite un video in inglese condiviso su YouTube da Dakiii (che lavora per Tails Channel, uno dei siti più popolari dedicati a Sonic), scopriamo una serie di informazioni emerse tramite un leak: la fonte originale sarebbe un play tester rimasto anonimo.

Secondo le informazioni condivise, Sonic Rangers è un gioco ad alto budget e presenta una serie di ambientazioni che ricordano The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il nuovo modello poligonale di Sonic è visivamente magnifico. Inoltre, per quanto riguarda il gameplay, viene detto che Sonic sarà l'unico personaggio giocabile e sarà possibile potenziarlo tramite una serie di mosse aggiuntive da acquistare tramite un negozio interno al gioco.

Il piede di Sonic dal trailer del nuovo gioco del 2022

Viene anche spiegato che il tipo di terreno sul quale Sonic corre avrà un impatto sulla velocità di movimento. Nel complesso, secondo il play tester, il gioco sembra un mix tra Sonic Adventure e Sonic Lost World. Dakiii afferma che la fonte è credibile, ma ovviamente non possiamo confermarlo in prima persona. Come sempre, vi suggeriamo di approcciarvi a questi rumor con attenzione.

Sappiamo che questo gioco, per ora senza nome ufficiale, dedicato a Sonic arriverà nel 2022 su PC e console. Parlando sempre di Sonic the Hedgehog: una copia originale è stata venduta per $430.500, con certificazione WATA.