Final Fantasy 16 e Shin Megami Tensei 5 sono i giochi più attesi dai lettori di Famitsu

Final Fantasy 16 e Shin Megami Tensei 5 sono i giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese Famitsu, confermando il trend delle ultime settimane per quanto riguarda il nuovo capitolo della serie Square Enix.

Annunciato nel settembre dello scorso anno, Final Fantasy 16 non è poi stato mostrato nuovamente e tutti guardano con grande interesse l'imminente State of Play che verrà trasmesso il 27 ottobre per un nuovo trailer o qualche dettaglio.

Ben diverso il discorso relativo a Shin Megami Tensei 5 (qui la nostra anteprima), che è già pronto e approderà su Nintendo Switch il 12 novembre, dunque nel giro di neanche tre settimane.

A proposito di Switch, la top 10 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu è praticamente monopolizzata dalle produzioni Nintendo, come da aspettative: la console ibrida continua ad andare fortissimo in patria.

Famitsu, i giochi più attesi dai lettori - settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2021