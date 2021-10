Infamous e Sly Cooper torneranno di sicuro, secondo un noto insider

Infamous e Sly Cooper stanno sicuramente per tornare sulle scene videoludiche, questo almeno secondo quanto riferito da un noto insider, tipologia di fonte tanto amata ma che ovviamente non fornisce proprio una certezza sull'autenticità delle informazioni.

In ogni caso, questo è quanto riferisce il solito Nick Baker, noto anche come "Spheshal Nick", che compare spesso attraverso il podcast XboxEra ma ultimamente è anche molto attivo su Twitter e social vari, con notizie spesso riguardanti il mondo PlayStation nonostante la specializzazioni del podcast da cui è partito.

Dopo aver azzeccato qualche informazione in passato, possiamo prendere Nick come una fonte quantomeno per qualche possibile notizia da chiacchierare, più che informazione vera e propria, ma sono ormai diverse le testimonianze su un possibile ritorno sia di Infamous che di Sly Cooper, dunque la questione potrebbe essere verosimile.



In questo caso, a dire il vero, non è lo stesso Nick a confermare la cosa, ma una misteriosa fonte "censurata" con cui ha parlato di recente in una chat privata, ricevendo conferma che Infamous e Sly stanno tornando "al 100%". In effetti, un recupero di entrambe le serie non sarebbe propriamente assurdo, considerando anche quanto avvenuto in passato.

Proprio del fatto che Sly Cooper sta per tornare avevamo parlato solo qualche giorno fa a partire da un'altra voce di corridoio, mentre su Infamous si moltiplicano le voci anche dopo che il dominio è stato rinnovato proprio l'estate scorsa e dopo vari rumor su una possibile presentazione che non è poi arrivata. A questo punto, non resta che attendere eventuali sviluppi.